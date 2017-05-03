Производственные результаты «Роснефти» превзошли прогнозы экспертов

Компания «Роснефть» опубликовала отчет о производственных результатах за первый квартал 2017 года, которые, которые превзошли ожидания отраслевых экспертов.

В частности, в сообщении компании отмечается, что за первые три месяца 2017 года «Роснефть» добыла 70,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,79 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) углеводородов. Рост среднесуточной добычи по сравнению с первым кварталом 2016 года составил 11,1 процента за счет приобретения активов и развития новых проектов. Среднесуточная добыча жидких углеводородов выросла на 13 процентов в годовом выражении. По объему добычи «Роснефть» превосходит все крупнейшие компании в отрасли.

При этом добыча жидких углеводородов в первом квартале 2017 года по отношению к октябрю 2016 года снизилась на немногим более чем 70 тысяч баррелей в сутки. Такие результаты связаны с обязательствами, которые взяли на себя российские нефтедобывающие компании в рамках соглашения о сокращении добычи и неблагоприятными погодными условиями.

В первом квартале 2017 года «Роснефть» нарастила эксплуатационное бурение на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 2,3 миллиона метров. Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 23 процента по сравнению с первым кварталом прошлого года с сохранением доли горизонтальных скважин на уровне 32 процента. Наибольший вклад в позитивную динамику органической добычи внесли Ванкорский кластер (плюс 10,1 процента), «Юганскнефтегаз» (плюс 0,7 процента), «Самаранефтегаз» (полюс 3,2 процента), «Роспан» (плюс 14,8 процента), а также Восточно-Мессояхское месторождение, добыча на котором началась в сентябре 2016 года.

Кроме того, компания продолжает активное освоение новых перспективных месторождений, так называемых гринфилдов, в том числе, Сузунского и Восточно-Мессояхского. На данный момент накопленная добыча на Сузунском месторождении составляет уже 2,7 миллиона тонн. Месторождение входит в Ванкорский кластер, который считается визитной карточкой «Роснефти». Его запуск в промышленную эксплуатацию обеспечит мощный синергетический эффект благодаря использованию общей инфраструктуры кластера (начальные извлекаемые запасы Сузуна — 56 миллионов тонн).

Добыча газа в первом квартале 2017 года составила 17,21 миллиарда кубометров, что на 2,9 процента выше по сравнению с первым кварталом 2016 года. Компания видит серьезный потенциал развития газового бизнеса. Еще в прошлом году она стала крупнейшим независимым производителем газа. Извлекаемые запасы газа НК «Роснефть» составляют 7,5 триллиона кубометров, что позволяет наращивать добычу.

С 2012 года инвестиции «Роснефти» в освоение арктического шельфа составили около 100 миллиардов рублей. Компания не собирается снижать темпы работ и с 2017 по 2021 год нарастит объемы инвестиций в два с половиной раза, до 250 миллиардов рублей. В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 миллиарда т.н.э. Эксперты считают, что российский шельф в Арктике содержит нефти и газа на 20 триллионов долларов и к 2050 году будет давать 20-30 процентов от общей добычи.

Рост нефтепереработки по НПЗ компании в России (с учетом фактической интеграции новых активов с начала четвертого квартала 2016 года) составил 31 процент, а совокупный объем переработки увеличился на 25 процентов по отношению к первому кварталу прошлого года. В первом квартале 2017 года «Роснефть» увеличила в годовом выражении производство дизельного топлива класса Евро-5 на 51 процент, бензина — на 38 процентов.

Инвестиционное сообщество крайне позитивно оценивает деятельность «Роснефти», а также ключевые сделки, заключенные компанией и дают рекомендацию «покупать» по ее глобальным депозитарным распискам (GDR). «Наш оптимистический сценарий предполагает, что справедливая стоимость одной акции «Роснефти» составит 9 долларов», — отмечают аналитики UBS. Аналитики Citi и Morgan Stanley также увеличивают целевую цену за GDR «Роснефти» и включают акции компании в список наиболее предпочтительных для инвестирования.

По словам экспертов, сейчас акции «Роснефти» торгуются ниже долгосрочного среднего показателя по мультипликаторам EV/EBITDA, которые на 10 процентов выше ожиданий рынка на 2017 финансовый год. Это говорит о том, что рынок недооценивает рост добычи компании и преимущества заключенных сделок. По мнению аналитиков, рынок недооценивает рост прибыли, который последует за заключением ключевых сделок. Прогнозы по EBITDA на 17 и 19 процентов выше ожиданий рынка на 2017 и 2018 годы.

