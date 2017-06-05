В России открыли новое нефтяное месторождение

«Оренбургнефть» (дочернее предприятие «Роснефти») открыла новое нефтяное месторождение Бахтияровское в Оренбургской области, передает Rambler News Service соо ссылкой на сообщение «Роснефти».

Его суммарные запасы оцениваются в 2,6 миллиона тонн.

Месторождение было открыто по результатам бурения поисково-разведочной скважины на Северо-Покровском лицензионном участке. Получен приток безводной нефти 168 кубометров в сутки.

В «Роснефти» также отмечают, что на Северо-Покровском лицензионном участке планируется бурение еще двух поисково-разведочных скважин на Камышлинской и Новоалексеевской структурах. В результате ожидается, что это позволит обеспечить прирост извлекаемых запасов в объеме 3,4 миллиона тонн нефти.

«Оренбургнефть» работает на 125 лицензионных участках, расположенных на территории Оренбургской, Саратовской и Самарской областей.

В конце 2016 года ОПЕК и присоединившиеся к нему производители, в том числе Россия, достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки. В мая текущего года ОПЕК решила продлить соглашение по ограничению нефтедобычи еще на девять месяцев — до марта 2018 года.

