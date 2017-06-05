Минфин предсказал падение цен на нефть до 40 долларов

Стоимость нефти упадет до 40 долларов за баррель после того, как завершится сделка о сокращении добычи между странами ОПЕК и государствами, не входящими картель. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил замминистра финансов Владимир Колычев, передает ТАСС.

«Логично ожидать, что все-таки равновесная цена на нефть ниже, чем текущая. После завершения сделки, соглашения, фактически цена к ней приблизится. Мы думаем, что это где-то в районе 40 долларов за баррель», — приводит агентство слова чиновника.

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Кроме того, Минфин констатирует постепенное снижение зависимости курса рубля от нефтяных котировок. По словам Колычева, это связано в том числе и с проведением валютных интервенций, при которых министерство покупает или продает иностранную валюту в зависимости от цен на нефть и их отклонения от прогнозных величин.

По информации на 12:00 мск, нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стоила 50,25 доллара за баррель (плюс 0,6 процента по сравнению с закрытием предыдущей сессии).

Ранее, 1 июня, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия готова жить при цене на нефть в 40 долларов за баррель и ниже вечно.

25 мая ОПЕК приняла решение продлить соглашение по ограничению нефтедобычи еще на девять месяцев. Оно будет действовать до марта 2018 года.