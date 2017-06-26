Арестованы акции дочерних структур АФК «Система»

АФК «Система» сообщила о наложении ареста на принадлежащие ей 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций группы компаний «Медси» и 90,47 процента акций компании «БЭСК». Такое решение содержится в исполнительном листе Арбитражного суда Республики Башкортостан, копию которого получила АФК, сообщается на ее сайте в понедельник, 26 июня.

Кроме того, компания подтвердила получение от московского управления Федеральной службы судебных приставов постановления о возбуждении исполнительного производства.

В АФК «Система» отмечают, что арест дочерних структур связан с обеспечением требований в рамках иска «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан. «Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые, помимо ареста акций, ограничивают право АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам», — указали в пресс-службе.

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Корпорация намерена обжаловать как определение суда, так и постановление пристава. В сообщении также подчеркивается, что АФК «Система» обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала.

В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.

До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.