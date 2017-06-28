Fitch запланировало пересмотр рейтингов АФК «Система» и МТС

Рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги АФК «Система» и ее дочерней компании МТС в список на пересмотр с возможностью понижения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы рейтингового агентства.

В сообщении отмечается, что такую реакцию Fitch вызвал арест 31,76 процента акций МТС, которыми владеет АФК «Система», в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» к компании на 170,6 миллиарда рублей.

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В настоящее время долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АФК «Система» находится на уровне «ВВ-», долгосрочный и краткосрочный — на уровне «ВВ-/В».

26 июля АФК «Система» сообщила о наложении ареста на принадлежащие ей 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций группы компаний «Медси» и 90,47 процента акций компании «БЭСК». Такое решение содержалось в исполнительном листе Арбитражного суда Республики Башкортостан. Кроме того, компания подтвердила получение от московского управления Федеральной службы судебных приставов постановления о возбуждении исполнительного производства.

В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.