Систематические ошибки

«Башнефть» и «Роснефть» взыскивают с АФК «Система» почти 3 миллиарда долларов. Аналитики дают неблагоприятный для АФК исход процесса. В Citi на днях заявили, что осторожно относятся к данному делу и рассматривают неблагоприятное для «Системы» решение в качестве базового варианта. Перспективы данного иска оценила «Лента.ру».

23 мая «Башнефть» и «Роснефть» подали заявление об увеличении размера исковых требований к «Системе» до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля. Через день этот документ был опубликован на сайте АФК.

Из заявления следует, что первоначальная сумма была определена истцами по состоянию на 5 мая 2014 года, то есть на дату завершения реорганизации «Башнефти». Согласно курсу ЦБ на эту дату (35,72 рубля за доллар), ущерб равен 2,98 миллиарда долларов, следует из документа. Но «Башнефть» реализует нефть и нефтепродукты по ценам, соответствующим международным котировкам в долларах США, курс которого с 2014 года существенно вырос, а покупательная способность рубля значительно упала. Поэтому «расчет реальной суммы убытков следует производить с учетом корректировки, учитывающей изменение курса рубля к доллару США», считают «Роснефть» и «Башнефть». Оцененный убыток в 2,98 миллиарда долларов в пересчете по курсу ЦБ по состоянию на 22 мая 2017 года (57,16 рубля за доллар) составляет уже 170,6 миллиарда рублей, следует из документа.

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Таким образом российские государственные компании «Роснефть» и «Башнефть» обосновывают размер требований к другим российским компаниям — АФК «Система» и «Система-инвесту» — о компенсации предполагаемых убытков в России изменением курса американской валюты, говорится в заявлении АФК «Система».

Согласно иску, АФК за период с 2010 по 2014 год существенно изменила структуру владения «Башнефти» и вывела из нее значимые активы, в том числе на свои офшорные и дочерние структуры. В результате ряда корпоративных мероприятий были выведены энергетические (ОАО «БЭСК»), логистические (ООО «Финансовый альянс»), нефтесервисные (ОАО «Таргин») активы. Наиболее убыточным корпоративным мероприятием, причинившим существенный ущерб «Башнефти», стала реорганизация АНК «Башнефть», проведенная АФК за четыре месяца до возбуждения уголовного дела по факту незаконности приобретения акций предприятий ТЭК Республики Башкортостан.

«В данном случае речь идет о резидентах, но при этом сумму договоров и обязательств у нас можно выражать в иностранной валюте — при условии, что платежи будут осуществляться в сумме, эквивалентной данной сумме в иностранной валюте по официальному курсу. Ну или по тому курсу, о котором условятся стороны и который запишут в договоре, — отмечает юрист Константин Демидов. — Если договоры номинированы в валюте с условием расчета по курсу, то, соответственно, сейчас будет применяться новый курс, потому что номинация была в валюте».

«Не исключено, что какие-то связанные сделки "Башнефти" были в валюте, потому у компании возникли убытки», — отмечает Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры». — То есть, допустим, "Башнефть" с кем-то другим должна была расплачиваться в валюте. Это тоже убытки — по таким связанным сделкам, и они могут быть в валюте, а тогда ущерб действительно можно пересчитывать, и сегодня эта сумма будет такой, а завтра другой. Словом, такое возможно даже при чисто рублевых договорах».

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

«"Система" рассказывает о том, как ей удалось повысить капитализацию "Башнефти", рапортует о блестящих успехах по развитию актива. Но вот сухие цифры: в 2010 году компания вместе со всеми непрофильными активами стоила 8,4 миллиарда долларов, в 2014-м — 4,6 миллиарда долларов», — отмечает генеральный директор Инфо ТЭК-Терминал Рустам Танкаев и добавляет, что анализ отдельных ключевых результатов за 2009-2014 годов, приведенных АФК «Система» в доказательство высокой эффективности управления «Башнефтью», является весьма преувеличенным. «За то время, что башкирской компанией владела АФК, затраты на добычу выросли почти в два раза — с 19 до 36 миллиардов рублей; коммерческие, общехозяйственные и административные расходы — более чем на 40 процентов, с 11 до 16 миллиардов рублей. В 2009 году, когда АФК "Система" только стала основным акционером "Башнефти", долговая нагрузка последней составляла всего 6 процентов, в 2010 она резко выросла до 26 процентов, а в 2014 году, в связи с реорганизацией корпоративной структуры, увеличилась до 36 процентов», — подсчитывает эксперт.

«"Башнефть" в период 2010-2014 годов была одной из отстающих компаний отрасли. Среднегодовые операционные затраты составляли около 7 долларов/баррель, что минимум на 20 процентов хуже отраслевого показателя. В период с 2010 по 2014 год "Башнефть" была одним из аутсайдеров и по капитальным вложениям в разведку и добычу на баррель нефтяного эквивалента. Показатель 4,5 доллара/баррель в два раза ниже аналогичных показателей "Лукойла" и "Газпромнефти". Такая же картина наблюдается и в области нефтепеработки и коммерции», — поясняет эксперт.

«Что касается чистой прибыли, то в расчете на баррель нефтяного эквивалента чистая прибыль за время управления "Башнефтью" АФК "Системой" сократилась на 36 процентов, а в абсолютном выражении — на 20 процентов, или почти на 300 миллионов долларов США», — резюмирует он.