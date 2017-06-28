Глава Башкортостана оценил значение процесса по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Для Республики Башкортостан значение процесса по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей велико. Такое заявление в интервью телеканалу «Россия 24» сделал глава субъекта Рустэм Хамитов.

Республика, как один из крупнейших акционеров «Башнефти», должна в полном объеме вернуть то, что по закону должно принадлежать ей, отметил Рустэм Хамитов.

В данном случае, отметил он, «Роснефть» и «Башнефть» отстаивают интересы акционеров. «Наше участие в судебном процессе, наша совместная работа с «Башнефтью» и с «Роснефтью» позволяет, я надеюсь, добиваться, в общем-то, приличных результатов с точки зрения работы производственной. В данном случае, мы вместе отстаиваем справедливость», — заявил глава республики.

По его словам, решение президента России о получении республикой доли в 25 процентов плюс одна акция компании «Башнефть» было для Башкортостана, в известной мере, судьбоносным. «Наши граждане, видят, что в последние два года, после того как Башкортостан получил значимый пакет «Башнефти», вопросы финансирования, получения дивидендов, получения благотворительной помощи, стали решаться совсем по-другому, на другом уровне. Конечно же, люди это ценят и считают, что если дальше справедливость будет восстанавливаться, то республика будет получать дополнительные доходы и дополнительные ресурсы, которые идут на строительство школ, больниц, детских садов, дорог и так далее», — отметил Рустэм Хамитов.

Он подчеркнул, что в данном контексте возвращение того, что по праву принадлежало республике будет воспринято в обществе с большим энтузиазмом.

Решение суда об аресте части активов «Системы» глава республики назвал оправданным, отметив, что такие действия были необходимы для обеспечения надежности процесса. При этом операционная деятельность компаний, в том числе «МТС», Башкирской электросетевой компании, «Медси» не нарушена, отметил он.

Глава республики выразил надежду на то, что суд, рассмотрев, в том числе, и доводы Башкортостана, как одного из крупнейших акционеров компании-истца, «примет справедливое и верное решение».