Суд отказался снять арест с принадлежащих АФК «Система» активов

Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» и «Системе-Инвест» в отмене принятых по просьбе «Роснефти» обеспечительных мер в виде ареста принадлежащих АФК акций трех компаний балансовой стоимостью 185 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА новости.

«В удовлетворении заявления АФК "Система" и АО "Система-Инвест" об отмене обеспечительных мер отказать», — заявила судья Ирина Нурисламова, оглашая определение суда.

В АФК заявили о намерении обжаловать данное решение.

В конце июня Арбитражный суд Башкирии в процессе по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей объявил перерыв до 12 июля.

В том же месяце АФК «Система» сообщила о наложении ареста на принадлежащие ей 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций группы компаний «Медси» и 90,47 процента акций компании «БЭСК». Такое решение содержалось в исполнительном листе Арбитражного суда Республики Башкортостан.

Материалы по теме Нехорошая компания От Рахимова до Улюкаева: кому доставила неприятности «Башнефть»

В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.

До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.