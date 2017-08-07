Бизнес
 

Суд отклонил жалобу АФК «Система» на арест активов

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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, который ранее наложил арест на имущество АФК «Система» по иску «Роснефти». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, апелляционная жалоба АФК осталась без удовлетворения. Представитель компании заявил, что данное решение будет оспорено.

В ходе заседания АФК «Система» ходатайствовала о приобщении к делу финансовых документов, согласно которым объем активов компании составляет 450 миллиардов рублей. «Требования заявлены на 170 миллиардов рублей. Активов достаточно, поэтому суд должен был отказать в ходатайстве», — заявил представитель корпорации.

Он также отметил, что по иску нет угрозы неисполнения, а доводы о возможном выводе активов носят «предположительный характер». По словам представителя АФК, для продажи активов корпорация должна получать одобрение у акционеров и регуляторов.

Представитель «Роснефти» в суде отметил, что принятые судом обеспечительные меры в виде ареста акций обоснованы и «соразмерны заявленным исковым требованиям и направлены на обеспечение исполнения решения суда в случае удовлетворения требований, заявленных истцами».

По его словам, нарушение прав акционеров АФК в связи с падением ее капитализации, на которое ссылаются ответчики, «является не следствием принятия судом законных и обоснованных обеспечительных мер, а следствием недобросовестных действий самих ответчиков по корпоративным манипуляциям с активами "Башнефти" в период незаконного владения ее акциями».

В «Роснефти» также считают, что реальная стоимость активов «Системы» на территории России, учитывая имеющиеся у группы обременения и обязательства перед третьими лицами, существенно ниже суммы исковых требований. Это подтверждает затруднительность исполнения судебного акта, отметили в НК.

Арбитражный суд Башкирии 23 июня по ходатайству «Роснефти» принял решение об аресте принадлежащих АФК 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций «Медси» и 90,47 процента акций БЭСК. Балансовая стоимость этих активов составляет 185 миллиардов рублей. 6 июля, рассмотрев апелляционную жалобу АФК, суд оставил в силе ранее принятое решение.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. Рассмотрение иска по существу началось 27 июня. Однако окончательное решение не было принято, суд объявил перерыв в заседании до 12 июля.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации. До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

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