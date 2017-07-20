Представитель «Роснефти» назвал цинизмом действия АФК «Система» в суде

Представитель «Роснефти» в суде назвал цинизмом действия ответчика — АФК «Системы» — в процессе по делу «Башнефти». Таким образом он прокомментировал ходатайство АФК об отводе судьи из-за сомнений в ее беспристрастности. Представитель нефтяной компании попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Другие соистцы поддержали его.

«Действительно, такого цинизма российское правосудие не знает — со стороны ответчиков. Две трети из выступлений наших оппонентов посвящены обжалованию по сути определения принятия обеспечительных мер. Такое чувство, что мы находимся в суде апелляционной инстанции, и [ответчик] пытается суд при рассмотрении отводов убедить в необоснованности принятых обеспечительных мер», — заявил представитель «Роснефти».

По его словам, представители ответчиков умышленно приводят других соистцов, пытаясь «заволокитить процесс, приостановить восстановление нарушенных прав общества "Башнефть"».

«Здесь приводят еще одного гражданина, которого сопровождает бывший сотрудник компании "Делькредере", представляющей интересы "Системы-Инвест" (речь о Йозефе Нахмане — прим. «Ленты.ру»). Эти представители купили акции в период судебных разбирательств — очевидная направленность на то, чтобы процесс просто затянулся, здесь нет никакой цели просто войти в процесс и пытаться восстанавливать нарушенные права общества "Башнефть", это абсолютно другая цель», — подчеркнул представитель «Роснефти».

Он также прокомментировал претензии относительно небеспристрастности суда, который якобы удовлетворяет абсолютно все ходатайства истцов и отказывает в удовлетворении ходатайств ответчиков. «Я понимаю, почему ответчики не приводят цифр, сколько ходатайств было удовлетворено для истцов и сколько для ответчиков. Ходатайств истцов было заявлено три — на каждого истца, считайте, по одному: ходатайство об увеличении размера исковых требований, о принятии обеспечительных мер и о вступлении республики в дело. Безусловно, каждое из этих ходатайств подлежало удовлетворению», — заявил представитель нефтяной компании.

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Ранее 20 июля Арбитражный суд Башкирии отклонил отвод судье Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей. Иск был заявлен ответчиком, передает РИА Новости.

Представитель «Башнефти» назвал ходатайство ответчика об отводе судьи «плачем Ярославны» и также просил его отклонить. «Все доводы [по отводу] направлены на затягивание процесса и сводятся к оценке принятых судьей решений», — сказал представитель «Башнефти», отметив, что доказательств отсутствия беспристрастности ответчиком не представлены, а решения судьи могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже размер претензий вырос до 170 миллиардов.