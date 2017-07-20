«Роснефть» заявила о стремлении АФК «Система» спровоцировать власть

АФК «Система» старается спровоцировать власть на внесудебное решение. Об этом заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По его словам, жалоба в Администрацию президента на действия является попыткой придать разбирательству общественный резонанс, а также «является откровенным издевательством над легальной судебной системой России». Такие заявления, отметил Леонтьев, вытекают из судебной тактики АФК «Система», которая заключается в том, чтобы затянуть процесс, спровоцировать скандал и проявить полнейшее неуважение к суду.

«Из каждого заседания «Система» старается делать шоу, цирковое представление. Уже традиционно на каждом новом заседании количество представителей-юристов от «Системы» увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии», — заявил пресс-секретарь «Роснефти».

На минувшей неделе Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) назначил на 7 августа рассмотрение апелляционной жалобы АФК «Система» на определение нижестоящего суда, который в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти» на 170,6 миллиарда рублей арестовал принадлежащие корпорации акции трех компаний.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже размер претензий вырос до 170 миллиардов.