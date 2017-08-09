«Роснефть» сочла неуважением заявление АФК «Система» в адрес суда

«Роснефть» охарактеризовала заявления АФК «Система» о предвзятости Башкирского арбитража как неуважение ко всей российской судебной системе. Об этом в среду, 9 августа, сообщил представитель компании, передает Rambler News Service.

«Компания воспринимает это как глобальное давление на суд», — подчеркнул он. Кроме того, в «Роснефти» предположили, что таким образом АФК «Система» демонстрирует несостоятельность юридической позиции и отсутствие заинтересованности в дальнейшем разбирательстве.

«Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков, и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы, в ход идут нападки и оскорбления», — отметили в «Роснефти».

20 июля Представитель «Роснефти» в суде назвал цинизмом действия ответчика — АФК «Системы» — в процессе по делу «Башнефти». Таким образом он прокомментировал ходатайство АФК об отводе судьи из-за сомнений в ее беспристрастности.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. Рассмотрение иска по существу началось 27 июня. Однако окончательное решение не было принято, суд объявил перерыв в заседании до 12 июля.

