Чистая прибыль «Роснефти» во втором квартале выросла в 5,2 раза

«Роснефть» опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2017 года. В первые шесть месяцев текущего года компания продемонстрировала положительные финансовые результаты, несмотря на сохраняющуюся напряженную макроэкономическую конъюнктуру.

Выручка по итогам первого полугодия составила 2,809 триллиона рублей, увеличившись в годовом соотношении на 23,2 процента. Более слабый доллар по отношению к рублю в первом полугодии 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года оказал давление на рублевый эквивалент выручки. В долларовом выражении выручка составила 50,1 миллиарда долларов, увеличившись практически в полтора раза (на 48,7 процента) год к году.

Увеличение выручки обусловлено ростом объемов реализации и цен на нефть, а также изменением структуры реализации (рост доли выручки от реализации нефтепродуктов на 5,1 п.п.).

Во втором квартале 2017 года выручка составила 1,399 триллиона рублей (25,3 миллиарда долларов). Показатель практически сохранился на уровне первого квартала этого года. Негативное влияние снижения цены на нефть было компенсировано увеличением объемов реализации нефти (+15,7 процента в квартальном соотношении).

Прибыль до амортизации процентов и налога на прибыль (EBITDA) «Роснефти» за первое полугодие 2017 года возросла на 2,9 процента, до 639 миллиардов рублей несмотря на существенное негативное влияние внешних факторов, таких как укрепление рубля, инфляционное давление и рост тарифов естественных монополий.

Эффект дополнительной нагрузки на EBITDA в виде увеличения ставок акцизов и транспортных тарифов (-19 миллиардов рублей), негативный эффект лага по экспортной пошлине (-45 миллиардов рублей) в значительной степени снизили положительный эффект от изменения цен на нефть в рублевом выражении (+29 миллиардов рублей).

Рост EBITDA на 2,9 процента по отношению к прошлому году стал возможен за счет контроля над затратами и эффективного управления структурой реализации.

Несмотря на повышение транспортных тарифов, снижение цен на нефть в рублевом выражении и другие негативные факторы, чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», во втором квартале выросла в 5,2 раза до 68 миллиардов рублей (1,2 миллиарда долларов). Для сравнения у Shell и Chevron она составила 1,5 миллиарда долларов.

«Роснефть» является безусловным лидером по росту чистой прибыли квартал к кварталу – 400 процентов. Для сравнения чистая прибыль Shell снизилась на 55 процентов, Chevron на 45 процентов, Total на 29 процентов, а ExxonMobil на 20 процентов.

В первом полугодии 2017 года свободный денежный поток, который у «Роснефти» является положительным уже в течение 21 квартала подряд, составил 128 миллиардов рублей (2,1 миллиарда долларов) и имеет значительный потенциал к увеличению по мере запуска ключевых стратегических проектов.

Во втором квартале этого года показатель EBITDA cоставил 306 миллиардов рублей (5,3 миллиарда долларов). Снижение значения показателя квартал к кварталу (-8,1 процента) было вызвано снижением цен на нефть в рублевом выражении (-9,2 процента). Негативное изменение ценовой конъюнктуры было частично компенсировано синергетическим эффектом от приобретенных активов и контролем над общехозяйственными затратами.

На финансовые результаты «Роснефти» существенное негативное влияние оказали налоговый маневр, эффект лага по экспортным пошлинам, а также индексация транспортных тарифов.