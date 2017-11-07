«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов

«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану один миллиард долларов в качестве аванса по контракту на закупку нефти. Деньги ушли на погашение долга перед нефтегазовой компанией Dana Gas из ОАЭ. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззата Сабера.

По его словам, сумма пакета контрактов с «Роснефтью» превышает три миллиарда долларов. При этом второй миллиард долларов, полученный от компании, руководство Иракского Курдистана планируется направить на строительство газопровода до турецкого Джейхана. Третий — на развитие пяти нефтяных блоков в регионе.

По словам Сабера, контракт подразумевает закупку у автономии до 60-70 процентов нефти, экспортируемой регионом. Причем «Роснефти» она достанется по ценам ниже мировых.

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В феврале этого года российская компания и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Срок действия контракта — с 2017-го по 2019 год.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции.

Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.

