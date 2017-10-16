Иракский Курдистан под давлением Ирака существенно снизил добычу нефти

Иракский Курдистан снизил добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки из-за временного закрытия производства на крупнейших месторождениях Бай Хасан и Авана на севере Ирака. Производство было приостановлено из соображений безопасности после обострения напряженности в отношениях с правительством Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

По его словам, работники, обслуживающие месторождения, были вынуждены покинуть нефтепромыслы из-за наращивания иракского военного присутствия в регионе. Возвращение сотрудников к работе планируется после того, как намерения иракских сил безопасности будут прояснены.

При этом добыча нефти на месторождении Киркук компании North Oil Co, находящемся под контролем центрального правительства Ирака, продолжается. Суточный уровень добычи Киркука составляет 90 тысяч баррелей в сутки. Согласно заявлениям иракских чиновников, останавливать работу не планируется.

Представитель иракских сил Ахмед аль-Ассади заявил ранее 16 октября, что они «достигли всех поставленных целей» и контролируют подступы к Киркуку. По словам Ассади, между правительственными силами и пешмерга произошло боестолкновение. О раненых и убитых в результате этой стычки не сообщается. Тем не менее под контроль наступавших были взяты аэропорт и несколько нефтяных месторождений.

25 сентября иракские курды проголосовали на референдуме за создание независимого государства. Проведение данного голосования вызвало негативную реакцию в Багдаде. 27 сентября парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию.