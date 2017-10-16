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Иракские военные бескровно заняли нефтяные поля у Киркука

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Подразделения иракской армии и союзные им отряды ополчения начали наступление на город Киркук, занятый курдскими формированиями пешмерга. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель иракских сил Ахмед аль-Ассади заявил, что они «достигли всех поставленных целей» и контролируют подступы к Киркуку. По словам Ассади, между правительственными силами и пешмерга произошло боестолкновение. О раненых и убитых в результате этой стычки не сообщается. Тем не менее под контроль наступавших были взяты аэропорт и несколько нефтяных месторождений.

В свою очередь, представители пешмерга пообещали, что Багдад дорого заплатит, если войска попытаются войти непосредственно в город, сообщает Reuters. В заявлении курды также обвинили ряд своих бывших союзников в предательстве.

25 сентября иракские курды проголосовали на референдуме за создание независимого государства. Проведение данного голосования вызвало негативную реакцию в Багдаде. 27 сентября парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию.

Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что Киркук никогда не входил в состав Курдистана.

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