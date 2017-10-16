Иракская армия начала наступление на позиции курдов в Киркуке‍

Иракская армия начала операцию по установлению контроля над нефтяными полями и военными базами в провинции Киркук. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает государственное телевидение Ирака, правительственным войскам удалось занять обширные территории без сопротивления курдских отрядов пешмерга. Власти Курдистана опровергают это утверждение.

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Президент Курдистана Масуд Барзани приказал формированиям пешмерга не открывать огонь по армии Ирака, однако разрешил отвечать на обстрелы.

25 сентября иракские курды проголосовали на референдуме за создание независимого государства. Проведение данного референдума вызвало негативную реакцию в Багдаде. 27 сентября парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию.

Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что Киркук никогда не входил в состав Курдистана.