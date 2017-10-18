Международные инвестиционные банки Citi и HSBC повысили прогноз по стоимости акций «Роснефти» на 7 и 5 процентов — до 7,54 и 6,5 доллара соответственно. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на отчеты банков.

Отмечается, что прогноз по акциям пересмотрен на фоне вхождения в капитал «Роснефти» китайской энергетической компании CEFC («Хуасинь»).

«Вхождение СEFC China Energy в капитал "Роснефти" — важный шаг в реализации российской стратегии в Азии, который будет иметь позитивный эффект не только для России и Азии, но, возможно, и для Европы», — отметили аналитики HSBC. По их словам, новый акционер «представляет собой крупный частный конгломерат активов в энергетическом секторе, а также финансовых услуг в Китае и за рубежом».

Как отмечают эксперты Citi, рост добычи на нескольких месторождениях и временные налоговые льготы повысят дивидендную доходность «Роснефти» до 14 процентов к 2021 году. Позитивным фактором, по их мнению, является также программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее в октябре два крупных банка — «Ренессанс капитал» и Morgan Stanley — повысили целевую цену по акциям «Роснефти».

«Ренессанс» существенно пересмотрел свою модель в отношении «Роснефти» и повысил целевую стоимость ценных бумаг компании до 450 рублей за акцию, что подразумевает возможность роста на 41 процент от текущих котировок. Morgan Stanley также повысил целевую цену глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на 6 процентов с 6,5 до 6,9 доллара за бумагу.