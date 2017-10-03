«Ренессанс» и Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций «Роснефти»

Два крупных банка — «Ренессанс капитал» и Morgan Stanley — во вторник, 3 октября, повысили целевую цену по акциям «Роснефти». Об этом говорится в сообщениях финансовых структур, поступившие в «Ленту.ру».

«Ренессанс» существенно пересмотрел свою модель в отношении «Роснефти» и повысил целевую стоимость ценных бумаг компании до 450 рублей за акцию, что подразумевает возможность роста на 41 процент от текущих котировок.

Как поясняют аналитики банка, изменение модели связано со рядом позитивных событий, ожидаемых в ближайшие годы. Во-первых, речь идет о повышении добычи углеводородов «Роснефтью» между 2017 и 2022 годами на уровне 1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Кроме того, банк прогнозирует, что прибыль холдинга между 2017 и 2020 годами вырастет втрое, до 12 миллиардов долларов. В этом случае дивидендная доходность в 2020 году достигнет 11 процентов. В 2019 году «Роснефть» сгенерирует 8 миллиардов долларов чистого денежного потока, полагают в «Ренессанс капитале».

Банк также повысил на 4 процента прогноз по показателю EBITDA компании за 2017 года, при этом соотношение чистого долга к EBITDA должно снижаться.

Morgan Stanley также повысил целевую цену по глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на 6 процентов с 6,5 до 6,9 доллара за бумагу. Аналитики банка предполагают, что цена ГДР «Роснефти» в долларовом выражении может увеличиться на 24 процента. Среди наиболее предпочтительных акций российского энергетического сектора «Роснефть» занимает первое место.

