«Роснефть» согласовала с Минфином льготы для Самотлорского месторождения

Минфин России и «Роснефть» завершили работу, направленную на предоставления льгот для Самотлорского месторождения, говорится в пресс-релизе компании.

По итогам проведенных консультаций, Минфин до 15 октября 2017 года представит законопроект о ежегодном снижении НДПИ для этого проекта в размере 35 миллиардов рублей на 10 лет. Отмечается, что со своей стороны «Роснефть» примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства и развития региональной инфраструктуры.

Планируется, что пакет льгот будет введен в действие с 1 января 2018 года после внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

«Предложенные меры, подготовленные в рамках выполнения поручений президента РФ по повышению инвестиционной привлекательности «Роснефти» в контексте интегральной приватизационной сделки, позволят нам придать новый импульс развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны с ощутимым мультипликативным эффектом как для региона, так и для всей российской экономики», — сказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, на ближайшем заседании совета директоров компании будет утверждена расширенная программа инвестиций для Самотлорского месторождения.

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает, что Самотлор — одно из крупнейших нефтяных месторождений, которое нужно развивать. «На мой взгляд, очень хорошо, что "Роснефть" нашла общий язык с Минфином в вопросе предоставления инвестиционных стимулов. Полагаю, что государство в итоге только выиграет — пусть не одномоментно, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Выиграет оно из-за увеличения добычи на данном месторождении; соответственно, дальнейший рост доходов "Роснефти" скажется и на росте доходов госбюджета, росте отчислений на разных уровнях», — заявил он.

Саматлорское месторождение — крупнейшее в России нефтяное месторождение, расположенное в Ханты-Мансийском автономном округе вблизи от Нижневартовска. За 50 лет эксплуатации накопленная добыча Самотлора превысила 2,7 миллиарда тонн нефти.