«Роснефть» поучаствует в освоении крупнейшего в мире месторождения газа

«Роснефть» стала участником освоения одного из самых крупных в мире газовых месторождений — Зохр, который реализуют ее партнеры итальянская Eni и британская BP. Холдинг завершил выкуп 30-процентной доли в концессионном соглашении на разработку за 1,125 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В «Роснефти» отмечают, что сделка позволит российской компании укрепить свои позиции в стратегически важном регионе и стать одним из ведущих игроков на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Доля Eni в проекте составляет 60 процентов, BP принадлежит 10 процентов.

Площадь месторождения Зохр, расположенного на шельфе Египта. составляет 231 квадратный километр, геологические запасы — более 850 миллиарда кубометров газа (почти треть от запасов страны). Участники обеспечивают рекордные сроки освоения: месторождение было открыто в 2015 году компанией Eni, а в конце 2017-го там должна начаться добыча. Для сравнения, меньшие по запасам месторождения Левиафан и Афродита на шельфе Израиля и Кипра, открытые в 2010 и 2011 годах не введены в эксплуатацию до сих пор.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин отмечает, что впервые российская компания «приглашена в проект действительно мирового уровня». «До этого момента иностранные энергетические компании скептически относились к объединениям с отечественным бизнесом вне российской территории, предлагая партнерство во второстепенных добычных проектах», — говорит он. По мнению Лабина, полученная в проекте Зохр доля позволит «Роснефти» легче входить и в другие проекты Средиземноморья.

Участие в разработке уникального добывающего актива обеспечит трейдинговое подразделение компании существенным объемом физических ресурсов, что позволит активно расширять присутствие на рынках Ближнего Востока и Европы, считают отраслевые эксперты.

Замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркивает, что активов. подобных месторождению Зохр в мире мало, их буквально можно пересчитать по пальцам. «Нельзя не отметить также, что данный проект — это еще одно свидетельство того, что отношения «Роснефти» с двумя мировыми мейджерами — Eni и BP носят стратегический характер», — добавляет он. Эксперт считает, что проект также позволит «Роснефти» нарастить компетенции шельфового бурения (компания уже реализует проект по разработке газовых месторождений на шельфе Вьетнама). По итогам закрытия сделки «Роснефть» сможет прирастить геологические запасы углеводородов примерно на 250 миллиардов кубометров.

В 2015 году «Роснефть» подписала генеральное соглашение по поставкам газа с Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS). В соответствии с договоренностями она получила доступ к обладающему значительным потенциалом роста египетскому внутреннему рынку газа. Теперь компания сможет эффективно реализовать углеводороды проекта Зохр. Исторически Египет экспортировал газ в Иорданию через Арабский газовый трубопровод и Израиль через Восточный Средиземноморский газовый трубопровод, а также осуществлял поставки СПГ. Однако в связи с падением добычи экспорт в Иорданию был приостановлен в 2014 году, а поставки СПГ — в 2015-м. С этого времени Египет начал импортировать газ и, согласно прогнозным данным, после 2016 года на египетском рынке будет наблюдаться дефицит газа в объеме 6-8 миллиарда кубометров ежегодно.