«Роснефть» воздержится от участия в IPO Saudi Aramco

У «Роснефти» нет планов участвовать в IPO Saudi Aramco. Глава российской нефтяной компании Игорь Сечин сделал это заявление на пресс-коференции, состоявшейся на полях X Евразийского экономического форума, который проходит в Вероне (Италия). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Роснефть» приветствует проведение IPO, но у компании нет задачи участвовать в нем, отметил Сечин. «Мы не являемся портфельным инвестором», — заявил он.

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IPO Saudi Aramco, в рамках которого планируется продать 5 процентов акций компании, планируется провести в 2018 году. Оно может стать одним из крупнейших в мире. В результате саудовские власти рассчитывают привлечь до 100 миллиардов долларов за счет размещения исходя из общей стоимости компании примерно в 2 триллиона долларов.

Средства от проведения IPO планируется направить в суверенный фонд Саудовской Аравии, который будет распределять их таким образом, чтобы сократить зависимость страны от нефтяного сектора.

Saudi Aramco имеет тесные связи с королевской семьей. По мнению экспертов, выделить ее активы в компанию, часть которой можно было бы продать иностранным инвесторам, довольно сложно.

