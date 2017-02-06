Saudi Aramco выбрала банки для выпуска первых исламских бондов

Крупнейший мировой производитель нефти — госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco — выбрала четыре банка для первого в своей истории выпуска исламских бондов, номинированных в риалах. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В число банков-консультантов вошли саудовское подразделение HSBC Holdings и Riyad Capital. Также над будущей сделкой работают NCB Capital и Alinma Investment. Saudi Aramco планирует продать бумаги до конца июня. За продажей облигаций в риалах может последовать выпуск долларовых облигаций, сообщил один из источников агентства.

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Кроме того, в 2018 году Saudi Aramco намерена продать на рынке до пяти процентов своих акций, что может стать крупнейшим первичным размещением акций (IPO) в мире.

2 февраля Саудовская Аравия повысила цену нефти Arab Light на 30 центов для азиатских клиентов. Также выросла стоимость всех марок сырья для продажи в США, северо-западную Европу, страны Средиземноморья.

Исламские бонды — эквивалент облигаций, финансовый инструмент, распространенный в странах шариата. Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по нормам шариата, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.