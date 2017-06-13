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Саудовская Аравия урежет поставки нефти в США до минимума за 30 лет

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Саудовская Аравия сократит июльские поставки нефти в США до 850 тысяч баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1988 года, пишет The Wall Street Journal.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco исходит из того, что поставки сырья американским покупателям в июне упадут ниже отметки в миллион баррелей в день. В августе этот показатель сократится еще на 100 тысяч баррелей.

В последний раз августовские поставки из Саудовской Аравии в США сокращались в 2009 году, отмечает газета.

Аналитики, опрошенные изданием, полагают, что уменьшение экспорта в США позволит Эр-Рияду выполнить соглашение о сокращении добычи нефти, которое заключила ОПЕК с независимыми производителями.

В мае ОПЕК и несколько независимых производителей, включая Россию, договорились продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года. Некоторые аналитики прогнозируют, что это решение приведет к росту производства сланцевой нефти в США, где количество буровых установок постоянно увеличивается.

В апреле Саудовская Аравия повысила цены для американских покупателей. В феврале Эр-Рияд также увеличил стоимость сырья для продажи в США, северо-западную Европу и страны Средиземноморья.

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