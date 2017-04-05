Bloomberg cообщило о снижении Саудовской Аравией цен на нефть для Европы

Саудовская Аравия снизила цены цены на нефть для европейского рынка, на котором доминирует Россия. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Bloomberg.

Диапазон снижения составил от 30 до 45 центов с барреля. При этом стоимость сырья для американских покупателей подросла, отмечает агентство.

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В 2016 году Эр-Рияд экспортировал в Европу 42,5 миллиона тонн нефти, газа и нефтепродуктов, заняв четвертое место по объемам поставок после стран бывшего СССР, Норвегии и Ирака, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

Спрос на нефть на европейском рынке сейчас растет, отмечает аналитик компании Emirates NBD Эдвард Белл (Edward Bell). «Саудовской Аравии не помешает вытеснить оттуда немного русских баррелей», — сказал он.

5 апреля цена нефти марки Brent выросла до 55 долларов за баррель впервые с 8 марта нынешнего года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

В феврале Эр-Рияд повысил цену нефти Arab Light на 30 центов для азиатских клиентов. Также была увеличена стоимость сырья для продажи в США, северо-западную Европу, страны Средиземноморья и Азию.

Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками сделки по сокращению добычи нефти между Организацией стран — экспортеров нефти и независимыми производителями, которая была заключена в декабре 2016 года.