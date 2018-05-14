«Роснефти» добыла в первом квартале 17 миллиардов кубометров газа

В первом квартале 2018 года объем добычи газа «Роснефти» составил 16,87 миллиарда кубометров. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) — 85,7 процента, сообщили «Ленте.ру» в компании.

В декабре 2017 года предприятием с участием «Роснефти» была начата добыча газа на месторождении Zohr на шельфе Египта. В настоящее время на месторождении введены в эксплуатацию пять эксплуатационных скважин, которые обеспечивают добычу газа на уровне 21 миллиона кубометров м в сутки (100 процентов проекта, около 4 миллиона кубометров в сутки в доле компании). Добыча газа за первом квартале 2018 года составила 0,9 миллиарда кубометров (100 процентов проекта, около 160 миллионов кубометров в доле компании).

Кроме того, в конце апреля была введена в эксплуатацию третья линия установки по подготовке газа (технологический участок номер 1), а в начале мая начаты пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию новой очереди установки по подготовке газа (технологический участок номер 2), что позволит в ближайшее время увеличить текущую производительность до 34 миллионов кубометров в сутки (100 процентов проекта, около 7 миллионов кубометров в сутки в доле компании).

Согласно планам оператора проекта, после запуска четырех технологических линий на установке комплексной подготовки газа, новых эксплуатационных скважин и морских объектов инфраструктуры (трубопроводы, системы управления) суточная добыча газа проекта до конца 2018 года превысит ранее запланированные объемы.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2018 года реализация нефтепродуктов на АЗС выросла на 8 процентов по сравнению с первым кварталом 2017 года. Выручка от продаж сопутствующих товаров также выросла на 2 процента год к году.

При этом объемы продаж с использованием биржевого механизма Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) за отчетный период превысили в три раза биржевые продажи аналогичного периода прошлого года. В настоящее время мелкооптовую реализацию через биржу осуществляют 19 обществ группы в 30 регионах РФ с 80 точек продаж. Участниками новых программам лояльности «Семейная Команда» и «BP CLUB» по состоянию на 31 марта 2018 года стали 6,8 миллиона человек.