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«Роснефть» нацелилась на рост капитализации

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«Роснефть» всерьез решила бороться за рост собственной капитализации: компания анонсировала целый ряд инициатив, реализация которых может привести к взрывному росту стоимости ее акций. Их руководство нефтяной компании представило совету директоров, сообщила сегодня пресс-служба «Роснефти».

До конца текущего года «Роснефть» планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 миллиардов рублей и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 миллиарда долларов. Данное решение направлено на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности компании, отмечается в заявлении компании.

По словам представителя компании, сокращать свои финансовые обязательства «Роснефть» планирует за счет снижения капитальных затрат (на 20 процентов по сравнению с заданным целевым уровнем), сокращения оборотного капитала на 200 миллиардов рублей и распродаже непрофильных активов). На эти же средства будет финансироваться и buy back. Выкупать акции «Роснефть» будет с открытого рынка в течение 2018-2020 гг. Реализация программы начнется уже во втором квартале текущего года, после того как будут получены все корпоративные одобрения, говорится в сообщении «Роснефти».

Программа buy back реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50 процентов чистой прибыли по стандартам МСФО, отмечает представитель «Роснефти».

Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 6,65 рублей на акцию. С учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года (3,83 рубля на акцию), суммарный размер дивидендов составит 10,48 рублей на акцию, а общий объем выплат по итогам года составит 111,1 миллиарда руб. «Всего по итогам 2016 года компания заплатила 63,37 миллиарда рублей. Таким образом, рост дивидендных выплат составит 75 процентов — рекорд для российского рынка», — подсчитал начальник аналитического департамента компании «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

«Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back станут настоящим уколом адреналина для котировок "Роснефти", которые имеют все шансы обновить исторические максимумы», — выразил уверенность начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Инвесторы уже оценили решение компании увеличить дивиденды: на фоне новостей о рекордных выплатах акции «Роснефти» на Московской бирже обновили рекорд с февраля 2017 года, подорожав к моменту закрытия более чем на 5 процентов — до 370 рублей за акцию. В целом же с начала года бумаги компании выросли в цене более чем на 25 процентов», — подсчитал эксперт.

Обещание гарантированного снижения долговой нагрузки в дополнение к новой дивидендной политике для акционеров, сулящей предсказуемые дивиденды — очень позитивный сигнал для рынка, согласен старший аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов.

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