Глава BP рассказал об аполитичных отношениях с «Роснефтью»

Глава британского нефтегазового гиганта BP Боб Дадли в ходе Международной энергетической конференции AIPN в Лондоне заявил о прочных партнерских отношениях с «Роснефтью». Об этом сообщает ТАСС.

«У нас очень крепкое сотрудничество с "Роснефтью", ему уже не один год. Мы остаемся вне политики», — сказал он.

Дадли ранее неоднократно заявлял о том, что BP, владеющая 19,75-процентным пакетом акций «Роснефти», вопреки санкциям продолжит работать с российской компанией. Он также называл антироссийкие санкции «неправильными и неэффективными».

В конце апреля BP закрыла сделку по покупке у «Роснефти» 49 процентов акций в предприятия «Харампурнефтегаз». На его базе будет создано совместное предприятие для освоения двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе с запасами более 880 миллиардов кубометров газа.

В Сибири и бассейне Енисей-Хатанга уже ведет геологоразведку совместное предприятие «Роснефти» и BP — «Ермак Нефтегаз».

