«Роснефть» сохранила лидерство о объему добычи нефти

«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов.

В первом квартале 2018 года добыча углеводородов составила 5,71 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что соответствует уровню четвертого квартала 2017 года. При этом среднесуточная добыча жидких углеводородов увеличилась на 0,3 процента и составила 4,57 миллиона баррелей, сообщили «Ленте.ру» в компании.

Учитывая внешние ограничения со стороны ОПЕК+, «Роснефть» старается максимально гибко подходить к выбору мероприятий по сокращению добычи, принимая во внимание экономическую эффективность проектов, соблюдение всех обязательств и качественное управление возможными рисками. Это позволяет, в случае необходимости, оперативно восстановить объемы производства.

В «Роснефти» также сообщили, что в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили объем проходки в эксплуатационном бурении на 24 процента до 2,8 миллиона метров. Компания также сохранила долю собственного бурового сервиса на уровне 60 процентов. Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 22 процента с ростом доли горизонтальных скважин до 39 процентов. Количество новых введенных горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось более чем на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Роснефть» по итогам первого квартала 2018 года сохранила тренд роста добычи на своем ключевом активе — «РН-Юганскнефтегаз». Суточная добыча увеличилась на 10,8 процента по отношению к аналогичному периоду 2017 года и стабильно превышает 190 тысяч тонн в сутки Результат достигнут за счет внедрения современных технологий в области бурения, технического сопровождения, а также методов повышения нефтеотдачи пласта с использованием операций гидроразрыва и многостадийного гидроразрыва пласта.

Другое крупное месторождение компании из числа зрелых — Самотлорское — также демонстрирует положительную динамику добычи: плюс 0,3 процента по итогам первого квартала 2018 года против снижения на 3-5 процента в предыдущие годы. Положительный эффект достигнут благодаря предоставлению проекту инвестиционных стимулов и пересмотру программы освоения месторождения.

Добыча на новых проектах, таких как Кондинское, Юрубчено-Тохомское и Среднеботуобинское месторождения, превысила 100 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, в первом квартале 2018 года подразделения геологоразведки компании на суше выполнили сейсмических работ класса 2Д в объеме 3,6 тысяч погонным километров и сейсмических работ 3Д в объеме 4,7 тысяч квадратных километров, что превышает показатели аналогичного квартала 2017 года на 3 и 18 процентов соответственно. Ими же были завершены испытания 14 разведочных скважин с успешностью 86 процентов. В результате проведения геологоразведочных работ за отчетный период было открыто 26 новых залежей.