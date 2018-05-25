Оценены шансы ЕС защитить «Северный поток-2» от США

Евросоюз сможет противостоять США и защитит проект строительства газопровода «Северный поток-2», считает бывший канцлер Германии, глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает ТАСС.

«США дают нам новые примеры ловкости и маневрирования, но их действия не останутся без ответа. Надеюсь, ЕС найдет в себе силы сохранять свою приверженность этому проекту и не будет следовать линии Америки», — сказал он.

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По его мнению, сопротивление новому проекту связано с экономическими интересами конкурентов, а США стремятся «ставить палки в колеса» не проявляя солидарность с ЕС и действуют исходя из собственных экономических интересов. «Если посмотреть, как президент [США] стремится продвигать санкции, то понятно, что речь идет о том, чтобы продавать американский СПГ (сжиженный природный газ — прим. «Ленты.ру») на европейском рынке независимо от того, отвечает ли он по своим характеристикам газоперерабатывающим мощностям Европы или нет», — отметил Шредер.

24 мая Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче не допустить поставок газа в Европу через «Северный поток-2». По утверждению главы американской дипломатии, ЕС практически не может противодействовать Москве из-за зависимости от поставок энергоресурсов, и США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Старого света другие источники газа, в том числе через Кавказ.

«Северный поток-2» — проект строительства трубопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его запуск запланирован на 2019 год.

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