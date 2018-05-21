России предложили построить новый газопровод в Европу

Президент Болгарии Румен Радев выступает за строительство прямого газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2"»,— сказал Радев.

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По его словам, Болгария намерена стать энергетическим центром Юго-Восточной Европы и заняться распределением природного газа. Европейский союз поддерживает Софию в этом начинании, подчеркнул президент.

После отмены газопровода «Южный поток» в 2014 году в России сформировалось недоверие к Болгарии как к партнеру в крупных инфраструктурных проектах, поскольку, с российской точки зрения, именно действия Софии привели к отмене строительства газопровода, отмечает издание.

Президент Болгарии прибыл с двухдневным визитом в Россию: 21 мая он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым, а 22 мая — в Сочи с Владимиром Путиным. Это будет первая встреча президентов России и Болгарии за 10 лет.

В конце апреля «Газпром» сообщил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока». Газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Строительство «Турецкого потока» началось в мае 2017 года вместо «Южного потока».

Россия и Германия реализуют проект строительства газопровода «Северный поток-2», который соединит страны по дну Балтийского моря. Мощность трубопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год, его запуск запланирован на 2019 год.

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