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«Газпром» закончил первую ветку «Турецкого потока»

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«Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

«У черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток". В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала», — приводит агентство сообщение «Газпрома».

По словам главы компании Алексея Миллера, с завершением первой ветки построено 62 процента от общей протяженности «Турецкого потока».

Газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Строительство «Турецкого потока» началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария.

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