«Турецкий поток» внезапно подорожал

Строительство газопровода «Турецкий поток» внезапно подорожало на один миллиард долларов, при этом расходы на проект, вероятно, полностью перенесут на баланс «Газпрома». Об этом рассказал зампред правления газовой монополии Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Лондоне, сообщает «Интерфакс».

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«Предварительно мы говорили что стоимость проекта составит порядка шести миллиардов, сейчас мы оцениваем где-то порядка семи миллиардов. Мы не исключаем возможности проектного финансирования. Но, исходя из существующей реальности, скорее всего "Турецкий поток" будет финансироваться из бюджета "Газпрома"», — рассказал Круглов, отметив, что для реализации проекта компания планирует выпустить специальные облигации, подобная схема уже использовалась «Газпромом» при строительстве «Северного потока-1» .

В декабре 2017 года стало известно, что из-за потенциальных санкций со стороны США, компания резко нарастила инвестиции в свои газопроводные проекты. Так, расходы на строительство газопровода «Турецкий поток» выросли более чем в два раза — с 93,6 миллиарда рублей до 190 миллиардов. Строительство водной части газопровода началось в мае 2017 года, старт поставок по газопроводу запланирован на декабрь 2019 года.

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