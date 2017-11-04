Экономика
 

Завершено строительство «Турецкого потока» на территории России

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«Газпром» завершил строительство морских участков двух ниток «Турецкого потока» на территории России. Об этом со ссылкой на реализующую проект компанию South Stream Transport B. V. сообщает РИА Новости.

Возведение первой нитки морского газопровода продолжено в исключительной экономической зоне Турции. «Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами», — отметили в пресс-службе предприятия.

Всего построено 448 километров по двум ниткам «Турецкого потока». Работы по укладке трубопровода в море ведутся с 7 мая.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). Президент России Владимир Путин отмечал, что выражает надежду на то, что проект будет реализован в сжатые сроки.

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