Путин выразил надежду на скорое строительство «Турецкого потока»

Москва рассчитывает на строительство и запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции, а также на сооружение газопровода «Турецкий поток» в сжатые сроки. Об этом в пятницу, 28 сентября, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По итогам российско-турецких переговоров, прошедших в Анкаре, Путин подчеркнул, что работа потребует скоординированных действий как со стороны Турции, так и со стороны России, включая своевременное получение всей необходимой документации и лицензий.

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Ранее в этот день глава «Газпрома» Алексей Миллер проинформировал президентов двух стран о реализации «Турецкого потока». «Там идет все достаточно позитивно. Турецкая сторона выдает все необходимые согласования и разрешения», — сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В июле «Газпром» достиг договоренностей с турецкими партнерами о финансировании проекта и начал прокладывать вторую нитку «Турецкого потока» по дну Черного моря. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

Проект АЭС «Аккую» предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 мегаватт. В начале мая был объявлен объем российских инвестиций в этот проект — 22 миллиарда долларов.