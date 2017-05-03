Россия вложит в турецкую АЭС 22 миллиарда долларов

Общий объем российских инвестиций в проект строительства АЭС «Аккую» в Турции составит 22 миллиарда долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

При этом, по словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, список претендентов на 49-процентный пакет в компании, которая будет управлять электростанцией, состоит из трех фирм.

В интервью «Интерфаксу» Лихачев не сказал, о каких организациях конкретно идет речь, но добавил, что с российскими претендентами предметные переговоры не идут. В конце апреля он говорил, что на миноритарный пакет могут претендовать компании из Турции, России, а также стран Персидского залива.

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АЭС «Аккую» строится по концессионной схеме BOO (Build, Own, Operate), когда одновременно строителем и владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Структуры «Росатома» сейчас владеют почти 100 процентами в капитале АО «АЭС Аккую». В дальнейшем может быть принято решение о продаже инвесторам до 49 процентов в проекте, не менее 51 процента должно остаться у российской стороны.

Проект «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 мегаватт.