Эрдоган попросит Путина снять торговые санкции с Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросит своего российского коллегу Владимира Путина ускорить процесс снятия торговых ограничений, введенных РФ против Турции в 2016 году. Об этом он рассказал в преддверии встречи глав государств, передает РИА Новости. «Я еще раз Путину скажу, что этот процесс надо ускорить. Нельзя отдавать это в жертву бюрократии», — сообщил Эрдоган.

Кроме того, главы государств намерены обсудить строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Материалы по теме Война до последнего помидора Москва и Анкара обещают снять ограничения в двусторонней торговле

21 апреля вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что РФ не снимет ограничения в отношении Турции, если та не отменит пошлины на российское зерно.

В марте Турция решила ввести пошлины на ввоз российского зерна по просьбе местных компаний, которые не устраивает запрет Москвы на импорт некоторых продуктов, введенный с 1 января 2016 года. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии, имевший место в ноябре 2015-го, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.

Отношения между Москвой и Анкарой начали восстанавливаться в середине прошлого года, после того как президент Турции принес официальные извинения российского стороне. После этого российские санкции стали постепенно ослабляться, однако турецкие помидоры и огурцы все еще остаются под действием эмбарго.