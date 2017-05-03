Путин рассказал о снятии основной части торговых ограничений с Турции

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран, сообщает «Интерфакс». При этом ограничения в отношении поставок в Россию помидоров пока сохранятся.

«Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями. Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям», — заявил Путин.

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Он, однако, добавил, что в момент введения эмбарго российские сельхозпроизводители «взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов». «Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — резюмировал российский президент.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович уточнил, что хотя санкции в отношении томатов не сняты полностью, они могут стать более гибкими.

Ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции на российский рынок были введены Москвой в 2015 году, а заработали с 1 января 2016-го. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.

21 апреля Дворкович заявил, что РФ не снимет ограничения в отношении Турции, если та не отменит пошлины на российское зерно.