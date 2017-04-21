Дворкович назвал условие снятия ограничений в отношении Турции

Россия не снимет ограничения в отношении Турции, если та не отменит пошлины на российское зерно. Об этом в кулуарах Красноярского экономического форума заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Для нас вопрос снятия ограничений по зерну носит безусловный характер. Без этого вообще никаких действий с нашей стороны не будет. Без снятия запрета на зерно даже шансов на то, что мы что-то снимем, нет», — подчеркнул вице-премьер.

При этом он добавил, что при снятии ограничений на зерно «есть определенный набор действий, по которым мы готовы договариваться».

Ранее, 7 апреля, Дворкович заявлял, что введенные Турцией ограничения в отношении России по зерну нерациональны и ведут к потерям обеих сторон, передавал «Прайм». Тогда же он сообщал, что Москва и Анкара могут провести встречу по зерновому вопросу в течение двух недель.

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С 15 марта власти Турции изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. Россия не вошла в список стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Российский Минсельхоз отметил, что подобное решение турецкой стороны может привести к полному прекращению ввоза в эту страну российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса.

Турция решила ввести пошлины на ввоз российского зерна по просьбе местных компаний, которые не устраивает запрет Москвы на импорт некоторых продуктов, введенный с 1 января 2016 года. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии, имевший место в ноябре 2015-го, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.

Отношения между Москвой и Анкарой начали восстанавливаться в середине прошлого года, после того как президент Турции принес официальные извинения российского стороне. После этого российские санкции стали постепенно ослабляться, однако турецкие помидоры и огурцы все еще остаются под действием эмбарго.