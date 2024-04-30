США заявили о сокращении числа дипломатических партнеров Тайваня

Госдеп заявил, что число дипломатических партнеров Тайваня сократилось

Помощник государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк рассказал, что количество дипломатических партнеров Тайваня сократилось с течением времени, сообщает ТАСС.

«Думаю, это факт, что число официальных дипломатических партнеров с течением времени уменьшилось», — заявил он.

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что за последние годы количество стран, которые демонстрируют желание наращивать взаимодействие с островным государством.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин решительно настроен взять Тайвань под контроль Пекина в течение своей карьеры во что бы то ни стало.