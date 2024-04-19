ЦРУ указало на желание Си Цзиньпина контролировать Тайвань во что бы то ни стало

Директор ЦРУ Бернс: Си Цзиньпин решительно настроен взять Тайвань под контроль

Председатель КНР Си Цзиньпин решительно настроен взять Тайвань под контроль Пекина в течение своей карьеры во что бы то ни стало. На такое желание китайского лидера указал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, пишет ТАСС.

«Это не означает, что он планирует осуществить вторжение (на остров) завтра, в следующем месяце или в следующем году. Это означает, что мы (США) должны воспринимать очень серьезно данные амбиции», — убежден Бернс.

Ранее стало известно, что Китай ввел санкции против двух американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Их активы в стране заморозили, а руководству запретили выдавать визы и въезжать в страну.

General Atomics Aeronautical Systems производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и радиолокационные станции для военных и коммерческих нужд. General Dynamics Land Systems занимается выпуском военной техники, танков и прочих боевых машин.