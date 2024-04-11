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15:28, 11 апреля 2024Экономика

Китай ввел санкции против фирм из США в ответ на поставки оружия Тайваню

Китай ввел санкции против двух американских производителей военной техники

Фото: Chris Helgren / Reuters

Китай ввел санкции против двух американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Их активы в стране заморозили, а руководству запретили выдавать визы и въезжать в страну, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) КНР.

General Atomics Aeronautical Systems производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и радиолокационные станции для военных и коммерческих нужд. General Dynamics Land Systems занимается выпуском военной техники, танков и прочих боевых машин.

В китайском ведомстве заявили, что ограничения против фирм из США вводятся с 11 апреля в ответ на «продолжающиеся поставки оружия США Тайваню». Такие шаги со стороны американского бизнеса нарушают принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике, а также расцениваются в КНР как вмешательство во внутренние дела и подрыв суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнули в заявлении МИДа.

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В начале 2024 года власти Китая ввели ограничения для BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Их также обвинили в подставках оружия и военной техники Тайваню. В результате активы данных фирм на территории КНР были заморожены.

США в своб очередьввели ряд ограничений против фирм из Китая за помощь в наращивании военной мощи КНР. В стоп-лист Министерства торговли (Минторга) США попали фирмы LINKZOL (Beijing) Technology, Xi'an Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin). Указанные компании занимались закупками американских товаров и технологий для модернизации оборонного сектора КНР.

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      Вячеслав Агапов
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