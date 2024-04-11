Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:47, 11 апреля 2024Экономика

США ввели санкции против ряда китайских компаний

США внесли 4 компании в стоп-лист за помощь в наращивании военной мощи Китая

Фото: Florence Lo / Reuters

Руководство Министерства торговли (Минторга) США внесло в черный список четыре компании из Китая за помощь в наращивании военной мощи КНР. О расширении стоп-листа сообщается в заявлении американского ведомства.

Под ограничения попали фирмы LINKZOL (Beijing) Technology, Xi'an Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin). Эти компании, как отметили в Минторге США, занимались закупками американских товаров и технологий для модернизации оборонного сектора КНР.

Согласно заявлению ведомства, для всех вышеуказанных организаций теперь будет действовать «презумпция отказа» для заявок на экспорт. Это означает, что ни одна из этих компаний с большой долей вероятности не сможет приобретать американские товары и технологии для своих целей.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023

Как уточняло агентство Reuters, вышеперечисленные китайские компании участвовали в поставках чипов искусственного интеллекта (ИИ) представителям вооруженных сил Китая. Власти США считают, что подобные закупки могут представлять серьезную опасность для национальной безопасности страны.

В начале 2024 года власти Китая ввели ограничения для пяти американских компаний. Под санкции попали BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Как утверждали в Министерстве иностранных дел (МИД) Китая, эти компании занимались поставками оружия и военной техники Тайваню. В результате активы данных фирм на территории КНР были заморожены, в том числе объекты недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощные удары по энергообъектам Украины. Уничтожена одна из крупнейших ТЭС

      Самый популярный фестиваль России объявил список артистов на 2024 год

      Самая сильная девочка Азии подняла штангу втрое тяжелее себя

      Венгрия обеспокоилась вступлением НАТО в конфликт на Украине

      Замгенсека НАТО заявил о вступлении в эру конкуренции великих держав

      Опубликовано видео пуска «Ангары-А5» с Восточного

      Допрос взятого в плен украинского солдата попал на видео

      Одна деталь во внешнем виде Джессики Симпсон на новых фото напугала фанатов

      Россиянка сбила четверых школьников на пешеходном переходе

      Предсказано будущее рынка жилья в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше