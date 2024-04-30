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23:15, 30 апреля 2024Мир

Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для беспилотников

Минюст США: житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Житель Нью-Йорка сознался в передаче российской стороне технологий для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил Минюст США. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, дело рассматривалось в федеральном суде в Бруклине. «Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках», — отметили в суде.

Согласно данным Минюста, по такой схеме было передано технологий на более чем 250 тысяч долларов. Григорьеву грозит пять лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока неизвестна.

Ранее суд США приговорил бывшего американского посла в Боливии Мануэля Рочу к 15 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Кубы. Фигурант был осужден на десять лет непосредственно за шпионскую деятельность и еще на пять лет за заговор в интересах правительства другой страны.

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      Марина Совина
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