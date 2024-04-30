Открытое горение ликвидировали в Бурятии

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Бурятии

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Бурятии, сообщает Telegram-канал ведомства.

Как отметили в МЧС, пожар уничтожил 17 дачных домов, из них 12 — пустующие строения. На месте сейчас работает дознаватель МЧС РФ.

Ранее стало известно о локализации пожара в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало.

В МЧС рассказали, что пожар произошел в Заиграевском районе региона. Пламя распространилось на 20 жилых домов и хозпостроек. В тушении задействовали 70 спасателей и 19 единиц техники.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что огонь разгорелся из-за обрыва провода.