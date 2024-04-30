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23:30, 30 апреля 2024Россия

Открытое горение ликвидировали в Бурятии

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Бурятии

Фото: Globallookpress.com

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Бурятии, сообщает Telegram-канал ведомства.

Как отметили в МЧС, пожар уничтожил 17 дачных домов, из них 12 — пустующие строения. На месте сейчас работает дознаватель МЧС РФ.

Ранее стало известно о локализации пожара в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало.

В МЧС рассказали, что пожар произошел в Заиграевском районе региона. Пламя распространилось на 20 жилых домов и хозпостроек. В тушении задействовали 70 спасателей и 19 единиц техники.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что огонь разгорелся из-за обрыва провода.

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      Марина Совина
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