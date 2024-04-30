Пожар в Бурятии охватил десятки жилых домов

МЧС России: в Заиграевском районе Бурятии огонь охватил жилые дома

В Бурятии при пожаре огонь охватил десятки жилых домов. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии», — говорится в заявлении ведомства.

По данным МЧС, пламя распространилось на 20 жилых домов и хозпостроек. Для их тушения на место прибыли более 70 спасателей с 19 единицами техники. Вместе с тем экстренные службы продолжают наращивать силы и средства.

Вечером 30 апреля стало известно об эвакуации населения в Улан-Удэ из-за возгорания в микрорайоне Бурвод. По словам мэра города Игоря Шутенкова, огонь распространился таким образом по причине штормового ветра.

Пожар в частном секторе в Улан-Удэ попал на видео. Кадры с места событий были опубликованы в социальных сетях. Как рассказали очевидцы, несколько зданий сгорели дотла.