Появились кадры пожара в микрорайоне в Улан-Удэ

Mash: в частном секторе микрорайона Бурвод в Улан-Удэ сильный пожар из-за ветра

В частном секторе микрорайона Бурвод в Улан-Удэ начался сильный пожар из-за ветра. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.

«Частный сектор полыхает в микройрайоне Бурвод в Улан-Удэ из-за лесных пожаров. (...) До тла сгорели несколько нежилых зданий», — говорится в публикации.

Власти города организовали временный пункт размещения на территории спортивной школы.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ идет эвакуация в связи с возгоранием жилых домов из-за штормового ветра.

Мэр города Игорь Шутенков уточнил, что пожар не коснулся жилых домов, однако горят надворные постройки. По его словам, все службы города вышли на круглосуточный режим работы.