Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии, сведений о пострадавших нет

Пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших нет. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили, что пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Пламя распространилось на 20 жилых домов и хозяйственных построек. Для их тушения на место прибыли более 70 спасателей с 19 единицами техники. Вместе с тем экстренные службы продолжают наращивать силы и средства.

30 апреля стало известно об эвакуации населения в Улан-Удэ из-за возгорания в микрорайоне Бурвод. По словам мэра города Игоря Шутенкова, огонь распространился из-за штормового ветра.