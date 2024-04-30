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21:14, 30 апреля 2024Россия

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии, сведений о пострадавших нет
СюжетПожары в России

Пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших нет. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили, что пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Пламя распространилось на 20 жилых домов и хозяйственных построек. Для их тушения на место прибыли более 70 спасателей с 19 единицами техники. Вместе с тем экстренные службы продолжают наращивать силы и средства.

30 апреля стало известно об эвакуации населения в Улан-Удэ из-за возгорания в микрорайоне Бурвод. По словам мэра города Игоря Шутенкова, огонь распространился из-за штормового ветра.

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      Лина Пивоварова
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