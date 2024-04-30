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23:13, 30 апреля 2024Мир

В США признали проблемы с возможностью тестирования гиперзвукового оружия

Пентагон: у США есть проблемы с возможностью тестирования гиперзвукового оружия

Фото: Giancarlo Casem / Reuters

Американский министр Военно-воздушных сил (ВВС) Фрэнк Кендалл признал, что у США имеются проблемы с возможностью тестирования гиперзвукового оружия, сообщает РИА Новости.

«У нас есть проблемы с возможностью и доступностью тестирования… для проведения еще гиперзвуковых испытаний», — заявил он.

Однако, по словам Кендалла, ВВС США получили большие средства для инвестирования в улучшение инфраструктуры и поддержки проведения тестов соответствующих вооружений.

Ранее министр рассказал, что ВВС США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию. Отмечается, что они уходят из-за низких зарплат. Кендалл добавил, что Пентагон пытается урегулировать этот вопрос, в том числе за счет программы бонусов.

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      Марина Совина
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