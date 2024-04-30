ВВС США столкнулись с сокращением летчиков из-за ухода в коммерческую авиацию

Военно-воздушные силы (ВВС) США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл. Об этом пишет РИА Новости.

Отметается, что многие военные пилоты уходят в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат. «Мы испытываем сокращение пилотов и работаем для снижением этого (оттока — прим. «Ленты.ру»)», — указал министр.

Он добавил, что Пентагон пытается урегулировать этот вопрос, в том числе за счет программы бонусов.

Ранее сообщалось, что ВВС США начали разработку программы по замене устаревшего флота истребителей и бомбардировщиков на более современные и дешевые беспилотные аналоги, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ).